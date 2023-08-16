Здоровье 16 августа 2023, 15:35 Врач Закиев: 30-50% пациентов с гипертонией не могут снизить давление, принимая препараты

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Около 30-50% пациентов с гипертонией не могут снизить артериальное давление до оптимальных значений при приеме специализированных препаратов. Об этом сообщил врач-кардиолог Вадим Закиев в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, зачастую врачи назначают своим пациентам четыре-пять лекарств для снижения давления. Людям трудно пить такое большое количество препаратов, в этих ситуациях лучше пить таблетки, которые требуют однократного приема.

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Кардиолог отметил, что нормальное верхнее (систолическое) давление должно быть не более 120 мм рт. ст.