Здоровье 05 декабря 2023, 12:51 Врач Зайцев: термобелье поможет избежать обморожения зимой

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Специальная одежда для горнолыжников, кальсоны, тряпичные маски и термобелье помогут предотвратить обморожение зимой. Об этом сообщил врач-отоларинголог Владимир Зайцев в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, маска на лице прикрывает щеки, благодаря чему люди не хватают ртом холодного воздуха. Для этих целей также можно надевать шарф, однако в случае обратного всасывания инфекции через дыхательные пути человек может заболеть.

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Врач посоветовал не забывать брать с собой на прогулку в морозы шапку и перчатки, не находиться долго на улице и передвигаться на автомобиле или общественном транспорте.