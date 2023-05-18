Здоровье 18 мая 2023, 12:36 Врач Зайцев: смог от горящих лесов может вызвать онкологические заболевания

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Длительное нахождение человека в смоге от горящих лесов может стать причиной развития онкологических заболеваний. Об этом сообщил отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Ura.ru.

По словам специалиста, голосовые складки очень уязвимы к чрезмерным загрязнениям воздуха из-за отсутствия защитного слоя, это может послужить триггером для возникновения опухолевых процессов в организме.

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При смоге врач посоветовал использовать матерчатые маски, пропитанные обычной водой.