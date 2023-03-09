Здоровье 09 марта 2023, 10:46 Врач Зайцев рассказал о самых частых заболеваниях весной

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Самыми распространенными заболеваниями среди россиян в весеннее время являются воспаления в полости носа. Об этом сообщил отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Ura.ru.

По словам специалиста, зачастую причиной воспалительных процессов становится нежелание россиян с приходом весны надевать шапки. Это приводит к развитию ринита и его обострению.

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Также в весенний период у многих наблюдается авитаминоз из-за нехватки витамина D, добавил Зайцев.

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