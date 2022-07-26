Врач Зайцев рассказал о болезни, которая может случаться во время перелетов

Врач высшей категории, отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, что из-за перепадов давления в самолете у человека может возникнуть аэроотит. Об этом сообщил Ura.ru.

Это заболевание опасно тем, что может перерасти в гнойный менингит, то есть воспаление мозговых оболочек.

«Аэроотит — это воспаление слуховой трубы и среднего уха, но полученное вследствие перелета. Вариант первый — проходит бесследно и само. Вариант второй — при помощи прописанных лекарств. Третий — в клинике проводят процедуры, которые выравнивают давление, снимают воспаление в слуховой трубе. Четвертый вариант — когда все плохо и лечение почти не помогает. В среднем ухе развивается гнойный процесс и барабанную перепонку разрывает. Это острый гнойный средний отит. Иногда эта барабанная перепонка не имеет тенденции к зарастанию», — сказал Зайцев.

Гной может попасть на уровень головного мозга, тогда помочь пациенту становится гораздо сложнее. Если на следующий день после перелета у человека заложило ухо, нужно немедленно идти в врачу, резюмировал специалист.