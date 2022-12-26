Здоровье 26 декабря 2022, 11:04 Врач Зайцев рассказал, как можно заразиться гриппом в домашних условиях Врач Зайцев: заразиться гриппом можно, вытираясь с больным одним полотенцем

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Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в разговоре с изданием URA.RU рассказал, как можно заразитья гриппом в домашних условиях.

По словам медика, вирус гриппа способен поразить человека даже через глаза.

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«Это воздушно-капельная инфекция. <…> На самом деле еще через конъюктиву глаза и через носослезный канал может это тоже передаваться. Поэтому, если человек начинает тереть глаза, то риск передачи тоже есть», — сообщил Зайцев.

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Он также посоветовал избегать контактов с больным дома, поскольку грипп может передаваться через общее полотенце или через поцелуй.