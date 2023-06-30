Здоровье 30 июня 2023, 18:28 Врач Зайцев рассказал, что «прострелы» в ушах могут говорить об отите

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Неприятная боль в ушах, которую принято называть «прострел», является признаком заболевания. Такой информацией поделился врач высшей категории, отоларинголог, кандидат медицинских наук, директор Клиники Доктора Зайцева Владимир Зайцев. Об этом сообщила Pravda.Ru.

Медик пояснил, что в большинстве случаев боль в ушах — признак катарального среднего отита. При таком заболевании воспаляется слизистая оболочка среднего уха. Из-за этого возникает отек слизистой оболочки барабанной полости, который воздействует на болевые рецепторы.