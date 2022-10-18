Врач Зайцев посоветовал покупать слуховой аппарат только после рекомендации специалиста | 360°

Здоровье 18 октября 2022, 13:40 Врач Зайцев посоветовал покупать слуховой аппарат только после рекомендации специалиста

Читать 360tv в

Отоларинголог Владимир Зайцев в разговоре с изданием NEWS.ru заявил, что покупать слуховой аппарат можно только после консультации со специалистом.

Медик отметил, что слуховой аппарат назначается при сенсоневральной тугоухости, когда имеется снижение функции слухового нерва. Для того, чтобы выявить проблему, необходимо пройти соответствующее обследование.

Реклама

«Если пациент плохо слышит разговорную речь, тогда слуховой аппарат нужен», — сообщил врач.

Реклама

Он добавил, что пациенту с аппаратом должно быть комфортно в зоне звуковых частот.