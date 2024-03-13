Здоровье 13 марта 2024, 12:17 Врач Зайцев посоветовал не запивать застрявшую в горле кость водой

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Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с радиостанцией Sputnik рассказал, что ни в коем случае не нужно пытаться запивать водой или заедать хлебом застрявшую в горле кость.

Самое правильное в этой ситуации, по словам медика, — добежать до туалета и спровоцировать рвоту.

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«Нужно сделать так, чтобы кость вышла. То есть не протолкнуть ее глубже, а обратный путь. Не надо судорожно искать черствый хлеб, мы и так травмировали слизистую», — пояснил Зайцев.

Можно также попытаться достать кость, если она хорошо видна. Место, где осталась рана, следует продезинфицировать. Можно даже дотронуться зеленкой, если ватная палочка достает, добавил медик.