Здоровье 29 ноября 2022, 16:30 Врач Зайцев посоветовал не лечить больное горло соком лука и чеснока

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Врач-отоларинголог Владимир Зайцев в разговоре с изданием NEWS.ru расказал, какими народными средствами ни в коем случае нельзя лечить больное горло.

В первую очередь он обратил внимание на сок лука и чеснока. По словам медика, такие продукты, как лук и чеснок, провоцируют больший отек и воспаление.

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«Нужна щадящая диета: исключить соленое, жареное, острое, перченое, горькое, кислое, жареное, сильно холодное и сильно горячее, алкогольные напитки», — процитировало utro.ru слова Зайцева.

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Также хорошо смягчает слизистую теплое молоко со сливочным маслом, добавил медик.