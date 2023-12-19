Здоровье 19 декабря 2023, 12:38 Врач Зайцев: от заложенности носа можно избавиться без капель с помощью настоя подорожника

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Эксперт в области оториноларингологии, врач Владимир Зайцев в разговоре с изданием «Газета.ru» рассказал, что устранить заложенность носа можно не только с помощью капель, но и с помощью народных средств.

По словам медика, людям с подобной проблемой следует обратить внимание на настой подорожника. Его помощь заключается в том, что он разжижает и выводит слизь.

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«Он разжижает и выводит слизь. Также можно нанести на носовой платок несколько капель лимонного или эвкалиптового масла», — процитировал «ФедералПресс» Зайцева.