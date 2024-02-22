Здоровье 22 февраля 2024, 16:53 Врач Зайцев: острый гайморит возникает при переохлаждении

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Острый гайморит в основном возникает при переохлаждении. Болезнь становится особенно актуальной зимой, рассказал врач-отоларинголог Владимир Зайцев в беседе с News.ru.

По словам специалиста, в холодное время года многие одеваются не по погоде, из-за чего подхватывают вирус. Также гайморит можно заполучить при катании на коньках, санках или ватрушках, поскольку происходит переохлаждение щек.

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«Если в этом состоянии человек не лечится, все переходит в гнойную форму. Из острого гайморит становится хроническим. Из-за долгого контакта гноя со слизистой оболочкой он не может выйти наружу», — отметил Зайцев.