Здоровье 30 января 2024, 13:29 Врач Зайцев: операцию на носовой перегородке назначают при частых насморках

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Для выполнения септопластики требуются определенные показания. Так, операцию на носовой перегородке назначают при частых насморках, синуситах, отитах и постоянной заложенности носа, сообщил врач-оториноларинголог Владимир Зайцев сайту aif.ru.

По словам специалиста, также показанием для операции может стать явления гипоксии, возникающие из-за недостаточного насыщения крови кислородом. В этом случае люди страдают мигренями, повышенной утомляемостью и низкой работоспособностью.

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При этом без хирургического вмешательства можно обойтись, если искривление небольшое и не мешает дыханию, сообщили «Известия».