30 января 2024, 13:29
Врач Зайцев: операцию на носовой перегородке назначают при частых насморках
Для выполнения септопластики требуются определенные показания. Так, операцию на носовой перегородке назначают при частых насморках, синуситах, отитах и постоянной заложенности носа, сообщил врач-оториноларинголог Владимир Зайцев сайту aif.ru.
По словам специалиста, также показанием для операции может стать явления гипоксии, возникающие из-за недостаточного насыщения крови кислородом. В этом случае люди страдают мигренями, повышенной утомляемостью и низкой работоспособностью.
Реклама
При этом без хирургического вмешательства можно обойтись, если искривление небольшое и не мешает дыханию, сообщили «Известия».
Врачи
Реклама
Реклама