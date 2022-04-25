Врач Зайцев объяснил, какую самую частую ошибку допускают люди после коронавируса

Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, что пациенты, перенесшие коронавирус, часто не занимаются лечением последствий этой инфекции. Об этом написал сайт Ura.ru.

Специалист пояснил, что последствия коронавируса могут остаться с человеком навсегда, если он не проходит соответствующее лечение.

«Есть сенсоневральный компонент на уровне головного мозга. В этом случае страдают обонятельные луковицы и та доля мозга, которая отвечает за обоняние. То есть, обонятельные рецепторы работают полноценно, а обонятельный центр не в состоянии воспринимать и распознавать запахи. И это уже большая проблема. Коронавирус очень нейротропный и у нас много больных неврологических, психоневрологических, поскольку по нервной системе бьет неимоверно», — сообщил эксперт.

Таким пациентам врач может назначить дыхательную гимнастику и ароматерапию. Два этих способа будут запускать обонятельные рецепторы. Также эффективным при лечении последствий коронавируса является кортикостероидный гормональный спрей, обладающий очень мощным противоотечным и противовоспалительным действием, резюмировал медик.