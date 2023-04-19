Здоровье 19 апреля 2023, 13:49 Врач Зайцев объяснил, что делать в случае частых кровотечений из носа Врач Зайцев: при носовых кровотечениях необходимы увлажняющие слизистую препараты

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Отоларинголог Владимир Зайцев в разговоре с изданием NEWS.ru рассказал, как быть в случае частых кровотечений из носа. Как заметил специалист, некоторым людям в таких случаях назначают увлажняющие слизистую препараты.

«Если у человека образуются корки в носу и по этой причине происходят кровотечения, то необходимы препараты, которые будут увлажнять слизистую, питать ее», — сказал врач.

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В том случае, если кровотечения из носа связаны с повышением артериального давления, сначала нужно скорректировать его. Если проблема беспокоит часто, Зайцев порекомендовал сдать анализ крови на гемосиндром.