Врач заявила, что у переболевших «омикроном» реже возникает постковидный синдром

Постковидный синдром у тех, кто перенес «омикрон»-штамм коронавируса проявляется реже. Об этом сообщила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

«У переболевших „омикроном“ постковидный синдром проявляется реже. Среди жалоб можно выделить слабость, ухудшение памяти, головные боли, головокружения, повышения или понижения артериального давления, нарушение пищеварения, иногда — нарушение вкуса или восприятия запахов», — рассказала Руженцова РИА «Новости».

По его словам, проявления в целом схожи с теми, что наблюдались раньше, но не так сильно выражены. Тяжесть течения постковидного синдрома сильно зависит от особенностей иммунного ответа человека, правильности и своевременности лечения, а также от общего состояния здоровья.

При этом врач-терапевт, младший научный сотрудник научного клинико-диагностического отдела ЦНИИ эпидемиологии Павел Чухляев заявил, что проявления постковидного синдрома обратимы, но на восстановление может уйти много времени.

«Насторожить, в первую очередь, должны симптомы, свидетельствующие о вероятном тромбообразовании и сердечно-сосудистых осложнениях. Это длительные, не снимающиеся обычными обезболивающими средствами головные боли, головокружения, боли в грудной клетке, одышка при обычных нагрузка», — сообщил он.

Медик отметил, что в таких случаях лучше провести обследований и при показаниях начать терапию.