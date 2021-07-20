Врач заявил о вреде жары для больных ковидом

Врач-инфекционист Евгений Тимаков посоветовал больным коронавирусом не находиться на жаре длительное время. При высоких температурах происходит загустение крови, в связи с этим организму тяжелее выздороветь. Об этом рассказал Ura.ru.

Специалист отметил, что в такую погоду возможен риск различных осложнений. Особенно часто встречаются инфаркты и тромбозы. По словам врача, 90% пациентов, находящихся в больнице с коронавирусом, не обеспечены кислородом. Они задыхаются в поту и с температурой. Гораздо проще поставить вакцину и не попадать в больницу.

Врач добавил, что в такое непростое время нужно внимательно относиться к своему здоровью. При этом перед прививкой следует подготовить организм. При нахождении на улице лучше запастись водой, чтобы не получить теплового удара.