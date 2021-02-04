Врач заявил о возможном отказе в вакцинации из-за осложнений после COVID-19
Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике УрФО Сергей Токарев заявил, что пациенту, имеющему осложнения после COVID-19 могут отказать в прививке от коронавируса, сообщил сайт URA.ru.
«Нужно подходить серьезно к каждому, кто имеет определенный анамнез, к каждому, кто имеет неблагоприятный фон, кто имеет определенные осложнения после заболевания. Всегда нужно взвешивать риск и пользу», — подчеркнул медик.
При этом Токарев уверен, что вакцинация необходима тем, кто уже переболел COVID-19. Дело в том, что после прививки иммунитет человека становится еще более устойчивым перед инфекцией.