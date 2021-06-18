Врач заявил о циркуляции более агрессивного штамма в России

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что сейчас в России начал циркулировать более агрессивный штамм коронавируса. Об этом сообщило Ura.ru.

«Исходный уханьский штамм, который в России долго циркулировал, и мы уже, в принципе, плевать на него хотели, это был такой юноша. А сейчас пришел зрелый, матерый вор-рецидивист, который к любому замку отмычку подберет», — заявил он.

Данный вирус «плотнее цепляется» за клетку человека. Это значит, что теперь меньшее количество вирусных частиц могут заразить человека при попадании в организм. Доза заражения упала в четыре раза, добавил иммунолог.