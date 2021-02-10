Врач заявил о риске замедления роста ребенка из-за гаджет-зависимости

Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасности замедления роста ребенка, проводящего много времени со смартфоном в руках, сообщило радио Sputnik.

Согласно новым санитарным нормам, нельзя использовать мобильные телефоны в образовательных целях. Мясников объяснил, что такая мера обусловлена вредом от постоянного пользования гаджетами.

«Использование смартфона детьми — это порча зрения, недостаток выработки гормонов, недостаток сна. Я думаю, что это может привести и к задержке роста. Также это может дать проблемы с осанкой, ведь когда мы держим перед собой телефон, тогда шея вытянута вперед и глаза прищурены», — уточнил Мясников.

Специалист заключил, что чрезмерное времяпровождение с телефоном является прямой угрозой для биологического развития ребенка. Он призвал родителей ограничивать использование смартфонов детьми.

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