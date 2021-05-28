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    28 мая 2021, 18:33

    Врач заявил о риске развития рака из-за использования пластиковой посуды

    Полина Петрова

    Профессор, доктор медицинских наук, эндокринолог Анна Гончарова заявила о риске появления аллергии и развития онкологических заболеваний из-за использования пластиковой посуды, сообщило радио «Говорит Москва».

    Врач заявил о риске развития рака из-за использования пластиковой посуды

    «Обратите внимание на общее снижение состояния здоровья населения, на учащение аллергических реакций, на увеличение онкологических заболеваний. На общее снижение и изменение качества иммунитета в популяции в целом. Большой вклад сюда дают и те компоненты, которые мы ежедневно поглощаем из пластиковой посуды», — подчеркнула Гончарова.

    Врач отметила, что посуда из такого материала очень удобна, однако она не подходит ни для длительного хранения, ни для разогревания. Существуют разные виды пластика — одни из них менее вредные, другие более опасные для человеческого организма. При этом даже пищевой пластик не является абсолютно безвредным.