Здоровье 18 мая 2023, 23:43 Врач Захирова рассказала, из-за чего может возникать перхоть Врач Захирова заявила, что причиной возникновения перхоти может быть из-за кожных болезней

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Вопреки распространенному мнению, перхоть возникает не из-за неправильно подобранного ухода. Врач-косметолог, врач-трихолог, специалист по коррекции фигуры «СМ-Косметологии» Айгуль Захирова рассказала об основных причинах возникновения перхоти. Об этом сообщил LIFE.

Специалист подчеркнула, что перхоть может образовываться из-за кожных заболеваний. Также она может свидетельствовать о нарушении работы внутренних органов. Еще одной причиной образования неприятного симптома является дефицит витаминов В и А, написал «Петербургский дневник».