Здоровье 27 июня 2023, 23:13 Врач Захарова рассказала, почему риск заболеть ОРВИ летом повышается Врач Захарова заявила, что вирусы не боятся тепла

Читать 360tv в

Летом шанс подхватить ангину и ОРВИ не меньше, чем в другие времена года. Такой информацией поделилась оториноларинголог и фониатр Мария Захарова. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Специалист пояснила, что вирусы не боятся теплой погоды. Напротив, в это время они размножаются намного лучше, чем зимой. Поэтому шанс подхватить заболевание остается довольно высоким, написала Neva.Today.

Реклама

Кроме того, перепады температур, которые часто происходят летом, также могут сказаться на состоянии иммунитета.