Здоровье 31 мая 2023, 16:25 Врач Захарова рассказала об опасности жировых отложений в области живота Врач Захарова: лишний жир провоцирует хронические воспаления

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Семейный врач Татьяна Захарова в разговоре с изданием «МедикФорум» объяснила, в чем заключается опасность жировых отложений в области живота. По словам медика, «пивной» живот может спровоцировать различные хронические воспаления.

Хронические воспаления, в свою очередь, опасны тем, что могут ударить по иммунной системе.

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«Именно поэтому ожирение, например, также считается фактором риска тяжелого течения Covid-19», — процитировали «Народные новости» Захарову.

Зачастую лишний вес провоцирует развитие такого опасного заболевания как сахарный диабет и проблемы с сердцем. Женщинам стоит беспокоиться в том случае, если объем их талии превышает 80 сантиметров, а мужчинам, когда объем талии более 94 сантиметров.