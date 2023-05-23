Здоровье 23 мая 2023, 18:32 Врач Захарова рассказала, как справиться с плохим самочувствием при изменении погоды Врач Захарова посоветовала пить достаточно воды при изменении погоды

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Некоторые люди страдают плохим самочувствием при изменении погоды. Врач Татьяна Захарова рассказала, как стабилизировать свое состояние. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на medikforum.ru.

В первую очередь медик посоветовала выпивать достаточно воды. Кроме того, можно уделить время физической активности. Спорт помогает улучшить кровообращение, а также повышает устойчивость к изменениям погоды. Помочь наладить самочувствие могут также контрастные ванны для ног.