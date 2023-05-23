23 мая 2023, 18:32
Врач Захарова рассказала, как справиться с плохим самочувствием при изменении погоды
Врач Захарова посоветовала пить достаточно воды при изменении погоды
Некоторые люди страдают плохим самочувствием при изменении погоды. Врач Татьяна Захарова рассказала, как стабилизировать свое состояние. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на medikforum.ru.
В первую очередь медик посоветовала выпивать достаточно воды. Кроме того, можно уделить время физической активности. Спорт помогает улучшить кровообращение, а также повышает устойчивость к изменениям погоды. Помочь наладить самочувствие могут также контрастные ванны для ног.
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