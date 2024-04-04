Здоровье 04 апреля 2024, 12:32 Врач Захарова рассказала, что сахарный диабет и иммунодефицит повышают риск появления перхоти

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Врач-дерматовенеролог Московского центра дерматовенерологии и косметологии Анна Захарова в беседе с «Москвой 24» рассказала, что такие заболевания как сахарный диабет и иммунодефицит повышают риск возникновения перхоти.

Другой причиной появления перхоти может быть повышенная выработка сальными железами кожи головы себума. Иногда проблема возникает при нарушении защитного барьера кожи и избыточном размножении дрожжевого грибка Malassezia.

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Сильное шелушение кожи головы может указывать на себорейный дерматит, экзему, псориаз, атопический и контактный дерматит, стригущий лишай, добавила Захарова.