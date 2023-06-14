Здоровье 14 июня 2023, 20:20 Врач Захарова: ежедневные прогулки укрепят иммунную систему

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Ежедневные прогулки на свежем воздухе благоприятно повлияют на общее самочувствие и укрепят иммунную систему. Об этом сообщила врач Татьяна Захарова сайту «МедикФорум».

По словам специалиста, ведущие активный образ жизни люди имеют больше иммунных клеток, что позволяет эффективно противостоять простудным заболеваниям. Также во время ходьбы укрепляются кровеносные сосуды и тренируется сердце.

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Как сообщили «Народные новости», регулярные прогулки снижают уровень стресса и помогают отвлечься от рутины.