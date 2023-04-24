Здоровье 24 апреля 2023, 17:58 Врач Захарова: беспокойный сон может быть связан с недостатком кислорода

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Существует несколько причин, которые влияют на беспокойный сон, например, трудности с получением воздуха из-за сужения бронхов или когда расслабляются мышцы во время фазы быстрого сна. Об этом utro.ru рассказала семейный врач Татьяна Захарова.

Начиная с 23:00 до часа ночи, у человека падает уровень кортизола, кожа восстанавливается, понижается артериальное давление.

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«Если вы посмотрите на органные часы, то на самом деле в ночное время есть определенные задания по физиологии органов. Например, у печени повышенный метаболизм ночью — то есть она работает больше, чем днем», — отметила медик.

Иногда человек может просыпаться из-за повышения желудочной кислоты. Чаще всего это происходит в утренние часы, резюмировала Захарова.