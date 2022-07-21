Врач Захарченко заявил, что долгая езда на велосипеде не может вызвать импотенцию у мужчин

Врач-уролог, главный врач Клиники современной медицины Николай Захарченко прокомментировал информацию о том, что долгая езда на велосипеде может привести к импотенции. Об этом написал сайт NEWS.ru.

По словам специалиста, такое вряд ли возможно, однако когда мужчина сидит на велосипеде, у него происходит нарушение кровообращения органов малого таза, в том числе страдает предстательная железа.

«У велосипеда так устроено сиденье, что когда мужчина сидит, в какой-то степени нарушается кровоснабжение органов малого таза, в частности, страдает предстательная железа. Поэтому рекомендуется периодически ездить стоя на велосипеде. Когда мы стоим, шевелим ногами, то кровоснабжение органов малого таза улучшается», — уточнил медик.

Он также добавил, что лучше всего ездить на велосипеде не более одного часа в день.

Ранее польские ученые заявили о том, что распространенными причинами онемения гениталий у мужчин-велосипедистов могут быть плохая техника езды и неправильный выбор велосипеда.