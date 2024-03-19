Здоровье 19 марта 2024, 14:27 Врач Загородний рассказал, что иногда сустав можно сохранить даже после операции

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В последние годы медицина очень продвинулась вперед в области лечения заболеваний суставов. Об этом ОТР рассказал член-корреспондент РАН Николай Загородний.

Он объяснил, что в лечении суставов есть три шага, которые проходит пациент до того, как ему назначат эндопротезирование. Если проблема несерьезная, то обходятся даже без медикаментов, например, с помощью ЛФК или иглоукалывания. Далее идет медикаментозная терапия. Далее — хирургической вмешательство. Однако сейчас есть операции, которые позволяют сохранить сустав.

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«Есть органосохраняющие операции, когда можно сохранить сустав, применяя другой вид хирургического лечения. Потому что любой эндопротез, из чего бы он ни был сделан — из титана, из серебра, из золота, — не заменит свой сустав», — заявил Николай Загородний.

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