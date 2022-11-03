Врач Выжва рассказала, как найти подходящего психолога | 360°

Здоровье 03 ноября 2022, 17:30 Врач Выжва рассказала, как найти подходящего психолога Врач Выжва посоветовала выбирать психолога под конкретные запросы

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Для решения конкретных проблем существуют разные методики психоанализа. Психоаналитик Лариса Выжва рассказала, к какому специалисту в каких случаях необходимо обратиться. Подробности сообщил «ФедералПресс».

Специалист пояснила, что если человек хочет решить проблему алкоголизма, то ему стоит обратиться к психологу, который занимается когнитивно-поведенческой терапией. А вот идти на прием к эксперту, практикующему психоанализ, не стоит, так как решение проблемы потребует много времени. Такой метод больше подойдет для интровертных личностей и людей, которые хотят решить внутренние проблемы.

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Гештальт-терапия помогает прожить травмирующие ситуации из прошлого, а для формирования новых привычек подойдет бихевиоризм.

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