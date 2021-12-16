«Врач выразил надежду, что у меня „омикрон“». Вернувшиеся из ЮАР россиянки с ковидом рассказали о болезни

Жар, кашель и температура стали первыми симптомами, которые проявились у зараженных новым штаммом «омикрон» россиян. В настоящее время вернувшиеся из ЮАР туристы, чей ПЦР-тест оказался положительным, находятся в обсерваторе в Сергиевом Посаде. Об этом написала kp.ru.

Издание процитировало жительницу Ярославля Юлию Демину. По словам женщины, ковид у нее обнаружили по возвращении на родину, хотя она уже перенесла болезнь минувшим летом. Она подчеркнула, что все, кто заболел, точно не знают, какой у них штамм, но болезнь переносят легко.

Юлия рассказала, что в первую ночь после помещения в изолятор она чувствовала себя плохо: развился жар, открылся сильный кашель.

«Врач выразила надежду, что у меня „омикрон“, потому что он может протекать легче», — отметила она.

Три следующих дня женщина также чувствовала себя не очень хорошо: болела голова, был заложен нос. Однако когда началось интенсивное лечение, ей стало легче.

Через пять дней после первого теста повторный показал у Юлии положительный результат. В настоящее время она чувствует себя хорошо и отмечает, что второй раз болезнь она перенесла легче, чем в первый: тогда она не могла встать, а сейчас болезнь напомнила легкую простуду.

Еще одна россиянка, Светлана, попала в обсерватор на несколько дней позже Юлии. Женщина подчеркнула, что признаков заболевания у нее нет, однако тесты продолжают показывать положительный результат.

Ранее сообщалось, что ковид незаметно портит мозг и отбирает память. Но восстановление возможно.