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    28 апреля 2022, 17:24

    Врач выяснил, что для печени опасны анаболические стероиды

    Артур Блянихов

    Врач спортивной медицины Боб Голдман предупредил, что для здоровья определенную опасность могут представлять анаболические стероиды. Специалиста процитировало РИА ФАН.

    Голдман провел исследование и выяснил, что чаще всего случаи развития рака печени у спортсменов были связаны с приемом разнообразных препаратов. В частности, особую опасность представляют анаболические стероиды.

    Другая распространенная причина развития рака печени связана с чрезмерным употреблением спиртных напитков. Доктор медицинских наук Родрих Шварц заметил, что это способствует развитию цирроза и образованию рубцов на печени.