Врач выяснил, что для печени опасны анаболические стероиды

Врач спортивной медицины Боб Голдман предупредил, что для здоровья определенную опасность могут представлять анаболические стероиды. Специалиста процитировало РИА ФАН.

Голдман провел исследование и выяснил, что чаще всего случаи развития рака печени у спортсменов были связаны с приемом разнообразных препаратов. В частности, особую опасность представляют анаболические стероиды.

Другая распространенная причина развития рака печени связана с чрезмерным употреблением спиртных напитков. Доктор медицинских наук Родрих Шварц заметил, что это способствует развитию цирроза и образованию рубцов на печени.