Врач выделил основные причины плохого сна

Врач-сомнолог Роман Бузунов обсудил с изданием Lenta.ru основные причины, из-за которых человек плохо спит.

Бузунов заметил, что людям тяжело заснуть из-за проблем, связанных с гигиеной сна, образом жизни и спальни.

«Если у вас какой-нибудь „синдром трех кресел“ — грубо говоря, кресло автомобиля, кресло на работе, кресло дома у телевизора, то есть никакой физической нагрузки, если вы в день выпиваете шесть-семь чашек кофе, если у вас постоянный стресс, если у вас информационный невроз, если вы перед сном смотрите в смартфон, пальчиком тыкаете, то какой тут будет сон? А если у вас еще какой-нибудь неудобный матрас, в окно светит солнышко, когда встает, и у соседей телевизор за стенкой играет?» — цитирует врача «Политика Сегодня».

Среди других факторов, оказывающих большое влияние на качество сна, специалист выделил переизбыток гормона щитовидной железы, а также дефицит витамина D, В и железа. Еще одной проблемой является рефлекс «постель — бессонница», когда человек из-за страха не уснуть боится ложиться в кровать.