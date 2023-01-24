Здоровье 24 января 2023, 18:41 Врач выделил лучшие продукты от затяжного кашля

Читать 360tv в

Врач-пульмонолог Сергей Родионов выделил продукты, которые являются хорошим средством против затяжного кашля. Специалиста процитировало радио «КП».

Родионов рассказал, что от затяжного кашля быстро избавят сало и столовая ложка растопленного жира, так как они прогреют организм и наладят работу легких. В результате пройдет воспаление и кашель.

Реклама

«Ведь всего из одного грамма жира образуется девять калорий, организм начинает лучше работать по их переработке, а значит и кровь будет бежать по венам и артериям быстрее», — приводит слова специалиста «Свободная пресса».

Реклама