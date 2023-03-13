13 марта 2023, 12:47
Врач Вулбрайт рассказал, почему стоит отказаться от сыра
Чрезмерное употребление сыра грозит возникновением неприятных последствий и заболеваний организма. О том, почему людям следует отказаться от этого продукта, рассказал врач Акуа Вулбрайт сайту Almasry Alyoum.
Специалист отметил, что отказ от сыра поспособствует улучшению состояния кожи и уменьшит неприятные симптомы метеоризма. Также от регулярного употребления этого продукта стоит отказаться людям, страдающим мигренью.
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По данным Nation News, отказ от молочного продукта снизит риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
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