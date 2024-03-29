Здоровье 29 марта 2024, 15:14 Врач Вострухов рассказал, что скрининг при беременности позволит определить опасные патологии плода

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Крайне важно не пропускать скрининг во время беременности, потому что именно это исследование позволяет определить смертельно опасные патологии у плода. Об этом «Подмосковью сегодня» рассказал зампредседателя комитета по здравоохранению и здоровьесберегающим технологиям Делового центра экономического развития СНГ Сергей Вострухов.

Он напомнил, что беременные обязательно должны соблюдать рекомендации врача и вовремя проходить все обследования. Потому что в противном случае можно пропустить нарушение в развитии будущего ребенка.

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Как добавил сайт rostovgazeta.ru, в частности, речь идет о первичном иммунодефиците. Это заболевание, из-за которого у младенца практически нет иммунной системы. Лечить его сложно и лучше диагностировать заранее.

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