Врач Ворслов раскрыл, о чем может рассказать пульс человека | 360°

Здоровье 21 октября 2022, 18:51 Врач Ворслов раскрыл, о чем может рассказать пульс человека Кардиолог Ворслов: по пульсу можно определить проблемы с щитовидной железой и дефициты

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Пульс человека может рассказать о различных проблемах со здоровьем. Каким должен быть нормальный пульс и почему отклонения нельзя игнорировать, Общественной службе новостей рассказал главврач клиники профессора Калинченко, кардиолог Леонид Ворслов.

Нормальный пульс в покое должен составлять от 60 до 72 ударов в минуту, он должен быть ровным и хорошего наполнения. Если пульс занижен, это может говорить о снижении выработки гормонов щитовидной железы. Слабый нитевидный пульс бывает при проблемах с надпочечниками.

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Завышенный пульс может говорить о дефиците железа в организме. Если пульс видно визуально — например, на шее, это признак повышенного давления.

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Врач призвал не игнорировать отклонения пульса и обращаться в специалисту, если есть подозрения на заболевания. Поиски причин при любых отклонениях кардиолог посоветовал начинать с визита к офтальмологу. Врач осмотрит глазное дно и артерии и сможет определить, есть ли дефицит железа или артериальная гипертония.