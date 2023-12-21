Здоровье 21 декабря 2023, 14:10 Врач Ворожбит посоветовала одеваться многослойно зимой

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Зимой в морозы стоит отдавать предпочтение многослойной одежде, которая поддержит нормальную температуру тела. Об этом сообщила врач Светлана Ворожбит в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, это даст возможность организму сохранить тепло, а также отвести влагу. Первым слоем стоит выбирать одежду из хлопка, которая позволит телу дышать. Для последующих отлично подойдут шерстяные свитеры и флисовые кофты.

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Также врач напомнила о важности перчаток, шарфов и шапок и посоветовала расстегивать верхнюю одежду в общественном транспорте, сообщили «Известия».