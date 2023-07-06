Здоровье 06 июля 2023, 18:03 Врач Воротынцева призвала родителей не разрешать детям покупать безалкогольное пиво

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Педиатр детской клиники «РЖД-Медицина» Мария Воротынцева в разговоре с «Общественной Службой Новостей» порекомендовала родителям следить за тем, чтобы их дети не покупали безалкогольное пиво.

Как отметила медик, в безалкогольном пиве присутствует 0,5-1,2% спирта. Для неокрепшего организма ребенка даже этой дозы достаточно, чтобы получить вред.

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Безалкогольное пиво также опасно тем, что в процессе брожения образуются сивушные масла, которые могут токсично воздействовать на здоровье, добавила медик.