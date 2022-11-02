Врач Воротников заявил, что онкологические заболевания передаются по наследству крайне редко | 360°

Здоровье 02 ноября 2022, 12:51 Врач Воротников заявил, что онкологические заболевания передаются по наследству крайне редко

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Врач-онколог, маммолог, заведующий онкохирургическим отделением в ЦКБ «РЖД-Медицина» Владимир Воротников заявил, что онкологические заболевания передаются по наследству не более чем в 5% от общего количества случаев. Его слова передала «Вечерняя Москва».

Медик отметил, что не всегда наличие онкологического заболевания в семье говорит о том, что оно будет и у вас.

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«Конечно, вероятность того, что рак передастся по наследству, всегда есть, однако далеко не всегда наличие онкологического заболевания в семье говорит о том, что это заболевание будет у вас», — сказал врач.

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Воротников посоветовал проходить ежегодный скрининг, и, в случае обнаружения рака, сразу же обращаться к специалисту.