Здоровье 10 мая 2023, 18:48 Врач Воронов связал усталость в середине дня с использованием ватных палочек для чистки ушей

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Ватные палочки способны впитывать в себя грибковую инфекцию, которая находится в ванной комнате. Содержащиеся в ушных палочках токсины ухудшают самочувствие человека и становятся причиной усталости в середине дня, сообщил врач-отоневролог Виктор Воронов в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По словам специалиста, такие изделия производятся из синтетической ваты, которая легко притягивает грибок. При чистке ушей палочками человек самостоятельно заносит себе инфекцию, подчеркнул врач.

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Отоневролог отметил, что одним из основных признаков заболеваний уха является зуд.