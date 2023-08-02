Здоровье 02 августа 2023, 22:58 Врач Воробьева рассказала, что купание в фонтане чревато ОРВИ

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Во время купания в фонтане есть риск заболеть ОРВИ. Такой информацией поделилась заведующая отделением терапии МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского Татьяна Воробьева, сообщило РИАМО.

По словам медика, купание в фонтане может быть чревато кишечной, энтеровирусной или респираторной инфекцией, конъюнктивитом и даже вирусным гепатитом А.

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Риск есть даже в том случае, если человек купался совсем недолго. Все дело в том, что именно в жаркие дни в воде скапливается большое количество бактерий, написал сайт kp.ru.