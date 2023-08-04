Здоровье 04 августа 2023, 13:31 Врач Воробьева посоветовала россиянам не находиться под прямыми потоками воздуха кондиционера

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В летний сезон россиянам следует осторожно пользоваться кондиционером и не находиться под прямыми потоками его воздуха, чтобы не заболеть. Об этом рассказала врач-терапевт Татьяна Воробьева в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, температура кондиционера должна быть не ниже чем на 7 градусов от той, что за окном. Из-за резких перепадов температуры у человека может возникнуть ухудшение самочувствия.

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Врач также отметила, что сильным стрессом для организма может стать прыжок в холодную воду, сообщил сайт kp.ru.