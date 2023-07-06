Здоровье 06 июля 2023, 19:01 Врач Воробьева посоветовала отказаться от употребления алкоголя в жару

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На время жары лучше всего отказаться от употребления молочных коктейлей, газированных напитков и алкоголя. Об этом сообщила врач Татьяна Воробьева в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, алкоголь способен нарушить терморегуляцию, из-за чего увеличивается потоотделение. В сильную жару его употребление может спровоцировать обезвоживание и перегрев.

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Как сообщил сайт телеканала «Крым 24», также в жару рекомендуется отказаться от чая, лимонадов и смузи.