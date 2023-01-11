Здоровье 11 января 2023, 22:29 Врач Воробьев предложил сделать некоторые лекарства в России бесплатными Врач Воробьев предложил раздавать жизненно необходимые лекарства бесплатно в России

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Жизненно необходимые лекарства необходимо сделать бесплатными в России. Однако перед этим из списка данных препаратов стоит убрать все «фуфломицины». Таким мнением поделился доктор медицинских наук, председатель Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Специалист пояснил, что сейчас на жизненно необходимые препараты могут претендовать лишь представители льготных категорий, что значительно усложняет процесс их получения. Однако, по его словам, такие лекарства должны стать бесплатными для всех.

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«У нас этот список называется перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств. 10% минимум препаратов оттуда — это фуфломицин, список раздут очень сильно, из него надо убрать часть препаратов и поставлять их за государственный счет», — отметил медик.

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