Здоровье 24 августа 2023, 17:05 Врач Воробьев: остеоартриту наиболее подвержены пенсионеры и спортсмены

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С остеоартритом чаще всего сталкиваются пожилые люди старше 60 лет, футболисты, теннисисты и бегуны. Об этом ИА НСН сообщил председатель Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев.

Ранее ученые из Института показателей и оценки здоровья (IHME) сообщили, что к 2050 году около миллиарда человек будут иметь остеоартрит.

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Медик объяснил, что эта болезнь опасна обездвиживанием, нарушением походки, снижением качества жизни. Врач Воробьев отметил, что для того, тобы избежать этого недуга, нужно целыми днями лежать на диване и никуда не ходить.

«Если вы будете лежать в кровати, у вас будут другие болезни. Это просто наша расплата за прямохождение, за жизнь. Поражение суставов есть у 5% людей пожилого возраста», — добавил он.