Здоровье 12 мая 2023, 01:01 Врач Воробьев назвал симптомы хронической усталости Врач Воробьев назвал сбои ритма сердца признаком хронической усталости

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Российские медики редко диагностируют синдром хронической усталости, однако данное заболевание входит в международную классификацию болезней. Председатель Московского городского научного общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьев перечислил признаки такой болезни, написало «Радио 1».

Медик рассказал, что признаками такого состояния являются нарушение ритма сердца, нарушение регуляции артериального давления, акта дыхания. Заболеть синдромом можно после перенесенного коронавируса. Синдром относится к аутоиммунным постинфекционным заболеваниям, написали «Народные новости».

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«Вторая возможная составляющая — это депрессия. Не болезнь как маниакально депрессивный психоз, а именно депрессивное состояние. Надо разбираться не является ли это тоже проявлением синдрома хронической усталости», — пояснил Воробьев.