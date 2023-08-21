Здоровье 21 августа 2023, 13:00 Врач Волкова: травяные чаи оказывают благотворное влияние на сердце, сосуды и психику человека

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Врач-гинеколог Екатерина Волкова в разговоре с изданием «Доктор Питер» рассказала, что травяные чаи оказывают благоприятное влияние на сердце и сосуды, а также на психику. Единственное требование — не добавлять в напиток сахар.

Для того, чтобы успокоить нервы и нормализовать сон, можно заварить чай из мяты и мелиссы. Люди, которые страдают из-за высокого давления, могут попить чай из липы, написал «ФедералПресс».

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Чай с чабрецом поможет нормализовать работу ЖКТ, а ромашковый чай эффективен при гастрите и колитах. Иногда такой напиток применяют как противовоспалительное средство при фарингите и тонзиллите.