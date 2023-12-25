Здоровье 25 декабря 2023, 13:41 Врач Волкова рассказала, что суставы могут болеть из-за воспаления или аутоиммунного поражения

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Боль в суставах знакома многим, однако она возникает по разным причинам, и некоторые из них говорят о серьезных проблемах в организме. Об этом «ФедералПресс» рассказала акушер-гинеколог Екатерина Волкова.

Она объяснила, что причины могут быть возрастными, когда хрящевая ткань истончается под действием нагрузок. А также — и более серьезные. Например, боли в суставах могут говорить о воспалении или аутоиммунном поражении. Последнее может также сопровождаться повышенной температурой, поражением слизистых и уретритом.

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«Скованность в суставах или в позвоночнике по утрам, которая уменьшается в течение дня, — признак воспаления», — добавила эксперт.

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